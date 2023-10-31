兩民營醫院騙保 重慶拘143人

【本報綜合報道】重慶市公安局日前破獲兩間民營醫院涉嫌騙保的案件，拘捕143人，涉案金額3.3億元（人民幣‧下同，約3.6億港元）。內地傳媒報道，醫院定期以發放米、油等作餌發展醫院會員，實際利用會員的醫保資料詐騙國家醫保基金。

盜用會員資料 涉款3.6億 重慶警方今年2月接到重慶市審計局線索，指永川臥龍醫院涉嫌虛構虛增患者用藥，騙取巨額國家醫療保險基金。調查發現，王×投資成立、羅×出任院長的臥龍醫院，2016年起發展「家庭醫生會員」達9,000多人，他們又要求醫技科室和治療科室醫護人員偽造檢測報告、病歷，並把偽造的住院治療費用單據上傳至醫保審核系統，累計報銷4.9億元（約5.3億港元），其中涉嫌詐騙2.3億元（約2.5億港元）。

其後羅×與王×出現分歧，前者獲得當地另一民營醫院大康醫院邀請出任院長。自2019年起，羅×等人利用同樣手段發展「久安會員」達4,000多人，累計報銷醫保基金2.2億元（約2.4億港元），其中涉嫌詐騙醫保基金1億元（約1.08億港元）。

重慶市公安專案組拘捕該案組織策劃者、核心骨幹、財務人員、各層級涉案人員，查封80多處房產及7輛汽車，查處涉案資金8,300餘萬元（約8,964萬港元）。

羅×供稱為了騙取醫保基金非法牟利，醫院內部全流程造假，市場部以硬性指標拉病人找資源，對外宣傳為老人辦理會員免費體檢，獲取醫保資料後詐騙國家醫保基金。