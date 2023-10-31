歡樂谷第3日閉園 重開未有期

【本報綜合報道】廣東省深圳市知名主題樂園深圳歡樂谷上周五發生過山車追撞事故，造成至少28人受傷，園區上周六宣布即日起閉園兩天檢查。深圳歡樂谷周日向受傷遊客及家屬、關注的社會公眾致歉，昨日繼續閉園，恢復開園時間另行公告。

深圳歡樂谷發布《關於「雪域雄鷹」項目進展的情況說明》稱，過山車「雪域雄鷹」發生碰撞後，園方迅速啟動應急機制，把8名受傷遊客送醫治療，隨後組織現場其他遊客陸續到附近醫院檢查就診。公司成立專項陪護小組，趕往醫院陪護傷者，目前仍然有17名遊客繼續留院治療或觀察，所有在院遊客情況穩定，無生命危險。

園方強調，將全力保障所有受傷遊客的救治工作，努力讓他們盡快康復。深圳歡樂谷繼續閉園，以積極配合市區聯合調查組開展調查，並全面開展遊樂設施安全隱患排查整改。園方稱將認真吸取教訓，全面加強安全管理，切實保障園區安全運行。

江蘇景區設施螺絲飛脫一傷 另一方面，江蘇省常州市有景區遊樂飛椅故障，螺絲飛脫導致一名遊客受傷。網民周日透露，事發在西夏墅傲梅園，工作人員稱是無動力飛椅的一粒螺絲掉落導致意外，傷者是遊客，現時閉園維護設施。西夏墅鎮政府工作人員指，警方介入調查。