陸委會：台團車禍不必扯上兩岸復遊

【本報綜合報道】台灣一個有22人的旅行團近日在中國大陸新疆旅行發生車禍，造成一人死亡及3人受傷。台灣傳媒質疑台灣組團赴陸旅遊的禁團令未解除，導致旅行團游走灰色地帶，欠缺保障。陸委會周日指，不必把該宗車禍與恢復兩岸團體旅遊扯上關係。

稱無犧牲旅遊安全 台灣交通部觀光署曾經解釋，涉事的為旅行社自行邀集的親友團，屬於自由行範疇。台灣傳媒認為與赴陸旅行團未解禁有關，並引述業界指一般境外旅遊團有糾紛可向品保協會和法院調解訴訟，但這種私下組團出意外恐求助無門，影響消費者權益。

陸委會在新聞稿指出，相關報道忽略兩岸各方循既有機制主動積極處理新疆車禍的努力，也忽視目前阻礙兩岸雙向旅遊交流的根本問題；強調台方並未耽擱處置，「犧牲旅遊安全」的說法不符事實。陸委會重申政府上月23日做好恢復雙向交流準備，只要陸方同意，兩岸觀光客組團雙向往來即可實施；呼籲各界團結一致要求陸方回應台方主張，早日做出雙向開放的決定。