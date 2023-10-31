張又俠：誰分裂兩岸 解放軍絕不手軟

【本報綜合報道】第10屆北京香山論壇昨日開幕，中共中央軍委副主席張又俠在致詞時表示，台灣是中國核心利益中的核心，無論誰想把台灣以任何形式從中國分裂出去，中國軍隊都絕不答應，絕不手軟。他強調，願按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，發展中美軍事關係，並將繼續深化中俄兩軍戰略合作和戰略協作。

俄防長出席北京論壇 張又俠表示，個別國家抱着你輸我贏的零和思維，信奉弱肉強食的叢林法則，大搞拉幫結派的集團政治，推行築牆設壘的單邊主義，使世界充滿戰爭陰霾和人道主義災難。他批評個別國家唯恐天下不亂，蓄意製造動盪，插手地區事務，干涉別國內政，策動顏色革命，「手伸向哪裏，哪裏就不得安寧」，為一己之私到處埋釘，人為製造很多地緣矛盾，令地區局勢複雜難解，不惜挑起代理人戰爭以收漁翁之利。

俄羅斯國防部長紹伊古同日抵達北京展開工作訪問及出席北京香山論壇，期間與張又俠握手擁抱。他指俄中的國家關係模式堪稱典範，並重申俄羅斯國土遭核打擊或面臨存亡威脅時才使用核武，西方國家稱俄方降低核武使用門檻的指控毫無根據，造成當下緊張局勢升級，是西方地緣政治冒險和自私的新殖民主義行動結果。對於烏克蘭反攻行動，他稱烏方已死傷超過9萬人，但在戰場無取得任何有意義勝利。