藍白營達4共識 未定總統候選人產生方式

協商會議 決心擴大立委席次 台灣總統選舉「藍白合」遲遲未敲定方案，國民黨和民眾黨昨日早上舉行政黨協商，國民黨主席朱立倫和民眾黨主席兼總統參選人柯文哲出席，會後聯合記者會宣布4點共識，包括在立委席次上互相支援、將席次最大化，但沒有「最強在野總統候選人」產生方式出爐。

兩黨協商會議共同聲明強調，共同進行台灣第3波民主改革，避免一黨獨大、贏者全拿的民主獨裁，更進一步深化民主。

冀可發揮一加一大於二功效 對於未來發展的共識，兩岸方面要恢復台海和平與穩定，在對等、尊嚴、友善原則下重啟兩岸對話，持續推動交流；能源方面則共同主張環境永續有序轉型等原則目標。雙方認同台灣議會功能可進一步強化，包括總統應赴立法院進行國情報告，行政院長應獲得立法院多數支持等。兩黨又同意於明年選舉共同努力，發揮一加一大於二的功效。

政黨協商會議以建立聯合政府方式、爭取立委席次極大化、最強在野總統候選人產生方式3大重點為討論主軸，在台北市市長官邸藝文沙龍舉行，柯文哲由競選辦主任周榆修陪同，朱立倫則率國民黨副秘書長江俊霆出席，但會後聲明沒提及總統候選人產生方式，令外界失望。

柯文哲：同意公平合作辦法 被問到是否同意柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜名字在同一張選票時，柯文哲稱雙方如有公平合作辦法，他可接受，但強調不能在當事人缺席下決定。侯友宜另受訪指，雙方支持者已不耐煩，但強調「藍白合」不會缺席。《美麗島電子報》昨日公布最新民調，顯示若是3人角逐下，民進黨總統參選人賴清德以支持度33.7%居首，侯友宜以24.6%排第一，柯文哲以23.9%列第三。倘加入無黨籍的郭台銘，賴清德侯友宜為32.5%，侯友宜21.9%，柯文哲20.4%，郭台銘5.3%。本報綜合報道