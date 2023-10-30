兩岸國際

潮流創意：耐用放大鏡 探險必備
【本報綜合報道】戶外探險時可能需要一塊放大鏡，不僅有助細緻地觀察微小物體，甚至能點燃樹枝生火。美國有設計師構思出一款輕巧且堅固的放大鏡（圖），滿足每個熱愛戶外活動人士的獵奇心理。該款放大鏡十分輕盈，雖然框架看似由金屬製成，但其實只是一面金屬色的塗層。
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