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回味舊式遊樂設施
英國卡特斯蒸氣博覽會於1977年始創以來開始巡演，向民眾展示了大量舊式遊樂設施，部分設施歷史可以追溯到19世紀。由於業務方向調整，博覽會如今計劃將旗下遊樂設施出售，並在伯克郡舉辦免費開放日，讓遊客在每個遊樂設施售出之前仍然可以參觀。
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