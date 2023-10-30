兩岸國際

回味舊式遊樂設施
英國卡特斯蒸氣博覽會於1977年始創以來開始巡演，向民眾展示了大量舊式遊樂設施，部分設施歷史可以追溯到19世紀。由於業務方向調整，博覽會如今計劃將旗下遊樂設施出售，並在伯克郡舉辦免費開放日，讓遊客在每個遊樂設施售出之前仍然可以參觀。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc