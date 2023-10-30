最佳糕點師殊榮 創歷史首頒女性

烘焙技藝優秀 法國代表揚威全球 法國一名女糕點師近日被國際烘焙師和糕點師聯盟（UBIC）授予2023年度世界最佳糕點師稱號，是女性首次獲得這項殊榮。她在獲獎感言中難掩代表國家獲得榮譽的喜悅，更表達了提升全球烘焙師和糕點品質的決心。

35歲的梅塔耶（Nina Métayer）在一場德國慕尼黑舉辦的貿易博覽會上接受上述榮譽。她表示：「在這個榮譽的日子裏，我要感謝每天陪伴我的同事、與我一起工作的烘焙愛好者。對他們來說，這不僅是一份工作。這個獎項讓我更加感動，因為我的職業生涯始於烘焙。」

助餐廳獲兩顆米芝蓮星 梅塔耶出生於拉羅謝勒，曾在巴黎著名的費朗迪學院學習烹飪技術，並以優異的成績畢業，其後相繼在法國大廚阿萊諾 (Yannick Alleno) 以及皮耶（Jean-François Piége）的團隊工作，更幫助皮耶的餐廳在僅僅一年後便獲得兩顆米芝蓮星。

這並非梅塔耶第一次獲得榮譽，她於2016年被法國飲食雜誌《主廚》授予「年度糕點師」稱號，翌年又被另一本美食指南授予相同稱號。她目前在網上非常活躍，除了開設頻道傳播糕點專業知識外，還開展線上糕點和諮詢業務，在法蘭西島大區設有兩間分店。本報綜合報道