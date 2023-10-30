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韓牛結節疹持續 增至60宗
南韓中央應急處置本部昨日通報，截至當天上午8時，境內牛結節疹疫情增至60宗。防疫部門此前額外引進牛結節疹疫苗並下達緊急疫苗接種命令，將在下月10日到全國牛養殖場開展接種。南韓本月20日報告首宗牛結節疹個案，截至上周五疫區覆蓋忠南、京畿、仁川、忠北、江原、全北。（綜合報道）
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