彭斯棄選美總統 暗籲勿挺特朗普

美國明年11月舉行總統選舉，共和黨尚未決定參選人身份，與代表民主黨的總統拜登競逐白宮寶座。前副總統彭斯上周六宣布退出競逐共和黨參選資格，呼籲國民選擇本性更好、能夠文明領導的人，暗示不要支持前總統特朗普。

現年64歲的彭斯2017年至2021年擔任特朗普的副手，他上周六在內華達州拉斯維加斯出席共和黨猶太人聯盟捐助者會議表示，很清楚現在不是參選的時候；又指一直都知道這場將是艱苦的戰鬥，自己並不後悔，但沒有表態支持任何人成為下任總統。值得留意的是，彭斯被指有機會無法取得資格，參加下月8日在佛羅里達州邁阿密舉行的共和黨第3場初選辯論；分析認為退選的決定，也有助他減少債務累積。

美媒料彭斯出任保守派智庫 彭斯2021年拒絕應特朗普要求，在國會推翻上屆總統選舉結果，結果與對方決裂。特朗普目前在共和黨民調領先，外界認為他極大機會再度代表該黨出戰，重演上屆與拜登對決的一幕。相反，彭斯無法吸引足夠的溫和派共和黨選民，亦缺乏競選資金。美國傳媒指彭斯預料繼續留在政壇，包括參與卸任後出資成立的保守派智庫。

特朗普當天也出席同一個活動，但沒有回應對方退選。他同日在拉斯維加斯另一個場合說：「他（彭斯）應該支持我，我選擇他使之成為副總統，但政客可以是非常不忠誠。」接近彭斯的消息人士稱，被問及會否支持特朗普時，彭斯僅以笑回應。

特朗普揚言重推回教國旅禁 另一方面，特朗普在共和黨猶太人聯盟捐助者會議表示，將堅定不移地地支持以色列對巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的軍事行動，形容以哈衝突是「文明與野蠻、正直與墮落、善與惡之間的鬥爭」，美國必須以前所未有的方式，捍衞盟友以色列。他更揚言一旦再次當選總統，將第一時間重新實施主要針對回教國家的旅行禁令。

特朗普2017年上台後不久頒布行政命令，以防止恐怖分子名義，限制伊朗、伊拉克、利比亞、索馬里、蘇丹、敍利亞、也門公民入境美國。禁令遭到抗議和挑戰後，白宮先後作出調整及修改，但禁令仍然包含多個回教國家，因此也被稱為回教禁令。直至特朗普2020年敗選下台，現任總統拜登2021年上任簽令廢除上述旅行禁令。本報綜合報道

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