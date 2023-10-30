烏整合美蘇防空系統護能源

【本報綜合報道】隨着冬季即將來臨，烏克蘭忙於準備應對俄羅斯新一輪空襲行動，保護國內能源基礎設施，以免失去電力及暖氣供應。美國傳媒上周六披露，烏克蘭把西方國家援助的防空導彈，與自身擁有的蘇式發射系統整合，鞏固防空力量。

被稱科學怪人地對空導彈 《紐約時報》報道，美國官員把烏克蘭上述武器試驗，形容為「科學怪人地對空導彈」項目，並透露過去數個月在美國的軍事基地，測試兩款屬於「美蘇混血兒」的防空系統組合，預計今年秋季交付烏克蘭。其中一款由美式海麻雀導彈與蘇式山毛櫸防空導彈發射器組成，另一款的組合是美式響尾蛇導彈與蘇式雷達。冷戰時代產物的美製鷹式防空導彈系統，因獲得重生而同樣被視為「科學怪人地對空導彈」。

「科學怪人地對空導彈」項目始於去年下半年，當時烏克蘭要求盟友為大約60個山毛櫸防空導彈發射器及雷達尋找導彈，並基於對方難以取得適用在有關系統、由俄羅斯生產的彈藥，建議改裝發射器使之能夠使用北約標準的防空導彈。以美國提供的響尾蛇導彈為例，它原本只由戰機發射，但在烏克蘭成為陸基發射系統一部分。

報道提到，美國國防部官員及工程師仍然正在測試，可能是「科學怪人地對空導彈」項目歷來最強大的武器。它由美式愛國者導彈，與使用烏製舊式雷達系統的發射站整合而成，本月較早時在新墨西哥州白沙導彈靶場接受測試，成功擊中無人機目標。這套「美烏混血兒」防空系統組合預計今年冬季付運，增強烏克蘭防空力量。