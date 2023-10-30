王毅：中美需保持對話 崔天凱：躺平勢招惡果

兩國關係改善 鋪路元首會面 正在美國訪問的中國外交部長王毅，上周六在華盛頓與美國戰略界人士舉行座談。他表示，中美雙方同意為實現加州三藩市元首會晤而共同努力，強調兩國身為大國保持對話是有益且必要。中國前駐美國大使崔天凱在另一個場合警告，「躺平」不代表中美能夠避免衝突對抗，否則最不希望的事情很可能發生。

王毅在座談提到今次訪美期間，中美雙方本着平等和相互尊重的態度，就共同關心的諸多問題進行深入、建設性、實質性戰略溝通，共同發出穩定和改善中美關係的積極信號。他承認中美之間仍然存在各種分歧矛盾，需要解決有許多問題，但雙方認為中美兩個大國需要保持對話，雙方都希望中美關係盡快穩下來，爭取好起來。

王認存矛盾促切實增共識 對於中美元首在三藩市會晤的計劃，王毅指「通往三藩市」不能夠靠「自動駕駛」，中美雙方要切實重回「峇里島」（意指中美元首去年11月在印尼峇里島舉行峰會），把兩國元首共識真正落到實處，排除干擾，克服障礙，增進共識，積累成果。

王毅讚賞與會人員深度參與並致力於中美關係發展，鼓勵繼續為增進美國各界對華客觀認知，正確看待處理雙方差異分歧發揮建設性作用。與會人員稱美國戰略界不贊同「美中接觸失敗論」，支持兩國重啟對話推進經貿科技合作，便利人員往來，通過深入溝通增進了解，防止誤解誤判，並有必要加強溝通共同應對全球性挑戰。

另一方面，第10屆北京香山論壇昨日舉行開幕晚宴，當天早上舉行高端對話。崔天凱在高端對話表示，中美兩國大多數人都理性地意識到，若兩個大國發生衝突對抗，對世界肯定是災難性，但不意味雙方可在「躺平」的狀態下，自動避免最壞情況發生，需要雙方共同努力。他指中美關係從來不簡單而是多面性，美國對華政策從來都有和中國協調合作的一面，同時也有遏制中國發展甚至要改變中國的一面。

崔籲尋相處之道鬥而不破 崔天凱認為，很難界定下一個周期就是合作，關鍵是中美要認識到作為兩個大國，應該找到一條正確的相處之道，只要雙方能夠承認和接受，兩國便可和而不同、鬥而不破，但美國需要尊重中國及接受中國發展，首先要尊重中方主權領土完整、國家統一問題，特別是台灣問題，尊重中國的道路和制度問題。對於美方提出的「小院高牆」與「脫鈎斷鏈」，他指沒有本質區別，相信違背客觀規律的事最終做不成。本報綜合報道