土國總統赴挺巴集會 斥以是戰犯

埃爾多安

【本報綜合報道】土耳其總統埃爾多安上周六在伊斯坦布爾出席支持巴勒斯坦的集會，指以色列已經公開犯下戰爭罪行22天，但西方領袖無法呼籲以方停火，土耳其將告知全世界以色列是戰犯並為此做準備。以色列宣布召回駐土耳其的外交人員。

捷克防長對聯國決議表憤慨 集會估計有150萬人出席，埃爾多安在長達一小時的演講，批評以色列對加薩地帶發動的襲擊是大屠殺，又重申他不認為巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯是恐怖組織，並將以色列形容為佔領者，籲回教徒世界團結。以色列外交部長科恩不滿埃爾多安的言論，隨即宣布召回駐土耳其的外交人員，以便重新評估以土兩國關係。

另一方面，聯合國大會上周五通過無約束力決議，呼籲立即在加薩地帶實施人道停火，捷克等14國投反對票。捷克國防部長切爾諾霍娃（Jana Cernochova）上周六對決議表達憤慨，呼籲退出聯合國，聲言只有捷克在內少數國家明確反對哈馬斯發動史無前例恐怖襲擊，捷克對支持恐怖分子、不尊重基本自衞權的組織沒有期待。

捷克外交部認為，聯合國大會決議文本缺少關鍵要素，包括譴責哈馬斯襲擊和承認以色列自衞權，也未保證緊急人道主義援助不會被哈馬斯等恐怖分子濫用，因此投反對票；若不列明有必要制止恐怖主義，就無法在實現中東和平道路上取得進展。捷克堅定致力於「兩國方案」，以巴民眾都應該生活在和平、安全、有尊嚴環境。

切爾諾霍娃