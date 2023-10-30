美兩航母打擊群 將地中海會師援以國

【本報綜合報道】美國海軍上周六證實，艾森豪威爾號航空母艦打擊群當天過航直布羅陀海峽，由東大西洋進入西地中海，將會合在東地中海的福特號航空母艦打擊群，「支援以色列的防衞及阻嚇在中東地區的侵略」。與此同時，美國海軍一艘可以執行飛行、特種、兩棲作戰任務的軍艦，也被發現當天向東穿越直布羅陀海峽。

艾森豪威爾號航空母艦打擊群由核心艦艇航空母艦艾森豪威爾號，以及神盾巡洋艦菲律賓海號、神盾驅逐艦梅森號與格雷夫利號組成。它們最終的目的地是中央司令部轄區中東地區，展示應對任何突發情況的戰備狀態，繼續致力於確保盟友及夥伴的安全。打擊群指揮官米格斯（Marc Miguez）海軍少將聲言，兩個航空母艦打擊群的展現，展示美國海軍部署兵力的戰鬥力量，同時向盟友及夥伴提供安全保證。

另調動遠征海上基地艦 除了艾森豪威爾號航空母艦打擊群外，美國海軍遠征海上基地艦赫謝爾‧伍迪‧威廉斯號上周六也通過直布羅陀海峽進入西地中海。它設有飛行甲板可以讓直升機及無人機使用，飛行甲板下方的儲存空間讓特種作戰部隊使用快艇從該艦執行任務。