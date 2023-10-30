哈馬斯提換俘 要求互釋所有人質

【本報綜合報道】以色列擴大加薩地帶的地面軍事行動之際，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上周六提出換俘，要求以方釋放監獄中所有巴人囚犯，換取巴勒斯坦各抵抗力量釋放所有人質。

哈馬斯以領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar）名義發表聲明，強調已經準備好立即換俘。他呼籲關注巴人囚犯問題的機構和非政府組織，準備一份以色列國防軍目前關押男女囚犯名單，並隨時準備應對未來一段時間任何事態發展。

人質家屬冀以總理同意放人 俄新社引述哈馬斯政治局委員兼對外關係部主任馬爾祖克（Moussa Abu Marzouk）稱，哈馬斯從俄羅斯外交部收到一份擁有雙重國籍的俄方公民名單，名單上8人可能是目前關押人質。哈馬斯將認真處理，正尋找並準備釋放他們，因為哈馬斯視俄羅斯為最親密朋友。

另一方面，以色列總理內塔尼亞胡上周六在特拉維夫，再與人質家屬代表會面，承諾盡可能讓人質重獲自由，指這是戰爭其中一個目標。惟家屬代表呼籲他同意與哈馬斯換俘，以所有在以色列囚禁的巴人換取全部人質獲釋。