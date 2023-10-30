以軍加薩升旗幟 稱將瓦解哈馬斯

指次階段戰爭已開始 再促平民南移 以色列國防軍昨日繼續在巴勒斯坦加薩地帶的擴大地面行動，更自2005年以來首次在當地掛起大衞星國旗。總理內塔尼亞胡宣告消滅回教激進組織哈馬斯的戰爭第二階段正式開打，形容這將是一場漫長、艱難的第二次獨立戰爭。伊朗總統萊希警告，以色列持續的空襲及地面攻勢，或迫使所有人採取行動回應。

以色列國防軍昨日表示，已經增派更多士兵進入加薩地帶行動，目的是攻擊哈馬斯的恐怖小組，阻止他們發動導彈襲擊，同時指導戰機對付其他哈馬斯目標；以色列空軍戰機過去一天轟炸加薩地帶超過450個哈馬斯目標，包括指揮中心、觀察哨站、反坦克導彈發射點。加薩地帶衞生部昨日表示，自本月7日爆發新一輪衝突以來，加薩地帶累計超過8,000人死亡，包括3,342名兒童、2,062名婦女、460名長者。

網上流傳的影片顯示，以色列國防軍士兵站在加薩地帶北部一處屋頂上，揮舞以色列國旗。拍片男子說：「在可怕罪行發生3周後，第401旅第52營的士兵在加薩中心地帶海灘邊升起以色列國旗。我們不會忘記……不勝不休」。惟網民透過衞星圖像查出，片中加薩地帶的地點距離北部邊境僅3公里，非拍片者所稱「中心地帶」。

以方稱行動目標亦為救回人質 上周六晚上，內塔尼亞胡在國防部長加蘭特、戰時內閣部長甘茨的陪同下，在特拉維夫舉行記者會，宣布戰爭已經從第一階段的大規模空襲行動，進入下一階段的地面行動，部隊比之前的有限度入侵，進一步深入哈馬斯的領地；此階段目標是摧毀哈馬斯的管治及軍事能力，以及救回所有被挾持的人質。他強調戰時內閣及安全內閣一致作出展開地面行動的決定，重申「擴大地面攻勢不與救回人質產生衝突」。

內塔尼亞胡聲言已經消滅哈馬斯無數的殺人犯、總部、恐怖分子基礎設施，明言不會退出捍衞國土的鬥爭，更把戰爭定性為人性對抗野蠻人、光明對抗黑暗、生命對抗死亡。對於國際輿論指控以色列殺害平民是犯下戰爭罪行，他聲言國防軍是世界上最有道德的軍隊，盡一切所能避免傷害非戰鬥人員，並再次呼籲加薩地帶北部地區民眾往南撤離；又指哈馬斯觸犯戰爭罪行，利用平民作為人盾、以醫院為總部。

當天也是內塔尼亞胡自新一輪衝突爆發以來，首次回答記者的提問。被問及伊朗是否參與哈馬斯突襲以色列的行動時，他指哈馬斯超過九成的資金來自伊朗，強調沒有伊朗就沒有哈馬斯及黎巴嫩武裝組織真主黨，三者構成「邪惡軸心」。惟面對應否就哈馬斯越境大規模攻擊一事承擔責任時，內塔尼亞胡僅說「當戰爭結束後，所有人將需要交出答案，包括我在內」，更拒絕承諾設立國家調查委員會徹查缺失。

伊朗指美將在戰場收到回應 萊希昨日在社交網就以巴衝突表態，指以色列犯下的罪行已經越過紅線，可能令所有人不得不採取行動。他稱美國要求伊朗不要插手，但指摘美方繼續向以色列提供廣泛的支援，指「美國向抵抗軸心發出訊息，但將在戰場收到明確的回應」。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯發表聲明，呼籲阿拉伯國家領導人舉行緊急會議討論局勢；又批評以色列沒有遵守聯合國停火決議，繼續擴大對加薩地帶的地面行動規模。本報綜合報道

以色列國防軍地面部隊進入加薩地帶行動。 內塔尼亞胡 以色列空襲目標包括加薩地帶南部地區。（Getty Images圖片） 以巴衝突最新形勢（截至10月29日） 以色列多次空襲加薩地帶導致很多巴人兒童受傷。（Getty Images圖片）