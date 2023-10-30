男童玩手遊 10天充4.3萬 父母申退款不果入稟

內地傳媒上周六報道，浙江省一名11歲男孩熱愛手機遊戲《蛋仔派對》，結果短短10天內充值遊戲花掉全家所有積蓄40,301元（人民幣‧下同，約43,074港元）。父母發現為時已晚，向相關平台申請退款遭推搪，只好入稟求助。

葉男和妻子因常年在外地打工，留下兒子由老人照顧。本月初，葉男母親稱家裏銀行卡內的積蓄全都沒了。葉男回家查看，才發現積蓄都被兒子充值在《蛋仔派對》。孩子從9月20日起充值，第一次充值1元（約1.06港元），之後是18元（約19.2港元）、68元（約72.6港元）、648元（約692港元）。接下來9天，孩子每天都瘋狂充值買裝備，直到花光銀行卡裏全部錢。

向公司追索屢遭推搪 事後葉先生找到網易家長關愛平台申請退款，被對方告知需要聯繫渠道合作平台華為方退款。在遭網易和華為多次來回「踢皮球」後，葉先生上周二在廣州互聯網法院訴訟平台，起訴廣州網易計算機系統有限公司。

此外，河南省新鄉市賈女士近日向記者求助，指9歲女兒玩《蛋仔派對》充值消費17萬（約18.1萬港元）。記者與孩子溝通發現，她偷用奶奶的身份證註冊遊戲帳號，充值消費根本毋須人臉識別。報道指，《蛋仔派對》由網易開發，定位在8歲以上人群。在網上搜索該遊戲，能夠輕易找到大批學生背着家長給遊戲充值幾千到十幾萬元不等、又遭遇退費難的新聞。

專家籲充值須人臉識別 北京理道律師事務所主任律師王久成表示，未成年人在監護人不知情的情況下，在網絡遊戲充值與其年齡、智力不相適應的款項，消費者可以要求退款。另有專家建議，遊戲企業應當對未成年人遊玩時間加以限制，未成年人進行充值支付時，不能夠僅憑支付密碼，而是需要有監護人的人臉識別進行認證同意。本報綜合報道