台總統選戰 藍白營協商整合時間

【本報綜合報道】台灣總統選戰「藍白整合」進入政黨協商階段，國民黨黨內人士表示，雙方幕僚上周五碰面，先討論協商日期與地點，內容包括聯合政府、增加立委席次、產生最強在野總統參選人等議題。民進黨總統參選人賴清德昨日表示，最希望「下架民進黨」和「藍白合」的一定是中共。

國民黨黨內人士透露，國民黨副秘書長江俊霆、文傳會主委林寬裕與國民黨發言人楊智伃，上周五與民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室主任周榆修、柯辦發言人陳智菡等人舉行幕僚會前會，討論政黨協商的時間與地點。雖然這次藍白幕僚會前會缺少國民黨總統參選人侯友宜陣營人士，但是知情人士表示，侯友宜與國民黨主席朱立倫想法一致並有共識，也保持密切聯繫，持續為藍白政黨協商努力。

對於侯友宜批評他的兩個主張就是「台獨跟台獨工作者」，賴清德強調這些批判和攻擊對侯的選情沒幫助，並認為中共最想讓民進黨當局下台，因該黨不接受一中原則、九二共識，也不想跟北京洽簽以一中為前提的服務貿易協定，更不可能去簽和平協定。他聲稱中共最希望「藍白合」，因為想在台灣扶植親陸政權，大大減低統一兩岸付出的代價。

涉偽造郭台銘連署信 多人聲押 另一方面，鴻海集團始創人兼台灣總統參選人郭台銘廣設連署站，桃園地檢署上周五兵分多路指揮多人偵辦兩宗妨害選舉案件。其中黃姓、李姓民眾等人涉嫌偽造連署書；另一名曾經參選桃園市議員的趙姓男子等人，涉嫌以一張200元（新台幣‧下同，約48港元）找人連署，檢方對他們聲押。