企業禁微信私聊 一次罰百元

陳女士（化名）把公司的使用微信管理通知截圖放上網，內容顯示「為提高工作質量和效率，員工在上班時間只允許通過微信聊工作，不允許私聊」，又指「月累計超過三次以上的，一次罰款500元（約540港元），月累計超過5次的，給予辭退，公司不承擔任何經濟補償」。該公司工作人員稱，通知說的微信不是企業微信，而是平時使用的個人微信。在工作時間不得聊私人微信是公司規定；又指目前沒人查員工微信，「那是侵權的，不會那麼做的」。