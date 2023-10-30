企業禁微信私聊 一次罰百元
【本報綜合報道】黑龍江省哈爾濱市一間公司近日疑似發布關於管理員工使用微信的規定，當中提到若發現私聊微信，每次每人罰款100元（人民幣‧下同，約108港元）。該公司所在地區人社局周日通報，證實上述情況屬實。
陳女士（化名）把公司的使用微信管理通知截圖放上網，內容顯示「為提高工作質量和效率，員工在上班時間只允許通過微信聊工作，不允許私聊」，又指「月累計超過三次以上的，一次罰款500元（約540港元），月累計超過5次的，給予辭退，公司不承擔任何經濟補償」。該公司工作人員稱，通知說的微信不是企業微信，而是平時使用的個人微信。在工作時間不得聊私人微信是公司規定；又指目前沒人查員工微信，「那是侵權的，不會那麼做的」。
官方已要求糾正
根據哈爾濱市平房區委宣傳部官方微博周日消息，上述消息傳出後，經該區人社局工作人員與涉事企業核實情況後，已經要求企業立即糾正。該企業表示，將在法律框架下制訂推出人性化管理措施，對造成的負面影響深表歉意。
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