信訪舉報 9個月處分40.5萬官

【本報綜合報道】內地傳媒周日引述中央紀委國家監委消息指，今年1月至9月全國紀檢監察機關接收261.7萬件次信訪舉報，其中檢舉控告類信訪舉報佔81.9萬件次；這期間處分40.5萬人，包括34名省部級幹部和廳局級2,244名幹部。

上述期間，全國紀檢監察機關處置128.3萬件問題線索，其中談話函詢佔26.6萬件。當局立案47萬件，涉及54名中管幹部、2,480名廳局級幹部、兩萬名縣處級幹部、6.5萬名鄉科級幹部，以及4.6萬名現任或前任村黨支部書記、村委會主任。當中33.1萬人遭黨紀處分，10.8萬人遭政務處分。

包括34名省部級幹部

全國紀檢監察機關運用「四種形態」批評教育幫助和處理119.7萬人次。其中，運用第一種形態批評教育幫助78.5萬人次；運用第二種形態輕處分32.1萬人次；運用第三種形態重處分4.4萬人次；運用第四種形態立案審查4.6萬人次。當局同期對1.2萬名行賄人員立案，將2,365人移送檢察機關。