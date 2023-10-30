中越軍官會晤 冀加強戰略溝通

【本報綜合報道】中央軍委副主席何衞東上周六在北京八一大樓，與訪華並出席北京香山論壇的越南國防部長潘文江舉行會談。他稱希望中越兩軍進一步密切高層交往，拓展務實合作，為推動兩國關係健康穩定發展、維護地區和平穩定貢獻力量。

何衞東為潘文江舉行歡迎儀式，並陪同檢閱解放軍儀仗隊。何衞東說，中越是具有戰略意義的命運共同體，中方願與越方傳承發揚「同志加兄弟」傳統友誼，貫徹落實好兩黨兩國領導人達成的重要共識，加強戰略溝通，攜手應對挑戰，堅定維護共同利益，更好造福兩國人民。

張又俠與老撾蒙古防長會面 潘文江預祝北京香山論壇取得圓滿成功，並稱越方高度讚賞中方在國際和地區事務中發揮的重要作用，將繼續把發展對華關係放在頭等優先位置，推動越中兩國兩軍關係再上新台階。

另一中央軍委副主席張又俠同日也在北京八一大樓，分別與來華的老撾副總理兼國防部長佔沙蒙，以及蒙古國防部長賽汗巴亞爾舉行會談。張又俠與佔沙蒙會談時稱，希望中老兩軍持續加強各層級交往，不斷拓展邊防、政工、聯演聯訓等領域交流合作，增進兩軍互信、維護共同安全。當與賽汗巴亞爾會談時，張又俠說希望雙方加強戰略溝通和政策協調，堅定推進新時代中蒙關係行穩致遠。