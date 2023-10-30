增至28傷 過山車揭曾兩現意外 歡樂谷須閉園整改

廣東省深圳市主題樂園深圳歡樂谷過山車車卡上周五追撞，造成至少28人受傷，其中17人仍然留院。南山區安全管理委員會辦公室昨日通報，已經成立聯合調查組，責令景區上周六起閉園整改，同時對全區旅遊景區景點、特種設備安全開展隱患排查整治。內地傳媒指涉事過山車今年6月完成大修，事發前連續兩天出現彈射失敗問題。

南山區安全管理委員會辦公室發布《關於歡樂谷景區「10‧27」過山車碰撞事故的情況通報》，指事發上周五傍晚6時27分，景區「雪域雄鷹」遊樂項目兩列過山車碰撞。區應急、文體旅遊、市場監管、衞健、公安等部門及沙河街道辦接報後，立即啟動應急機制並趕赴現場，開展傷者救治、遊客疏散、秩序維護、事故調查等應急處置工作。初步調查顯示，涉事前方過山車載有22名遊客，滿載可容納24人，上坡時故障並突然沿軌道倒滑，與另一列已經到站並正在落客的過山車碰撞，後方過山車當時有15人已經下車，車上剩餘9人。

將處理責任者 通報指出，兩列過山車部分遊客受傷，所有傷者均緊急送醫治療，目前情況穩定，沒有生命危險，相關部門負責人到醫院看望慰問傷者。市區相關部門責令歡樂谷景區閉園整改，全面配合調查組深入調查事故原因和責任。聯合調查組將依法依規調查處理責任單位和人員，啟動「一盤棋」響應機制，排查整治全區旅遊景區景點、特種設備安全隱患，舉一反三抓好重點領域安全防範。

有遊客透露，「雪域雄鷹」過山車上周三曾經彈射失敗，只彈出去一小段，還沒上坡便退回來，之後運行一圈回來又啟動自動保護裝置，令過山車不能夠動，遊客等十多分鐘才下車。工作人員隨即排查過山車，暫停該機動遊戲維修約兩小時後重新開放。另有遊客指，上周二也發生同類故障，過山車出發向前開行10米左右停下，之後有3名工作人員把過山車推回出發點，調試設備兩、三分鐘再出發。

曾因違法受罰 此外，事發前數天，深圳歡樂谷舉行第三季度安全生產工作會議，高層要求加強遊樂設備安全保障和日常保養。資料顯示，深圳歡樂谷兩次被南山區市場監管局給予行政處罰，均因特種設備違法行為，包括2018年11月一次觀光列車追尾事故。

當談及傷者人數為何增加時，相關醫療救治組昨日解釋，8名傷者第一時間由急救車送往港大深圳醫院，隨後陸續有人經轉運或自行前往港大深圳醫院、南山醫院、華僑城醫院檢查就診，3間醫院一共接診28人，其中11人經檢查無礙後自行離開。至於留院傷者中，4人因顱腦損傷、骨盆骨折等正在深切治療病房觀察救治，生命體徵平穩。本報綜合報道