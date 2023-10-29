兩岸國際

澳洲消防員月曆 動物同場賣萌
自1993年開始，「澳洲消防員月曆」每年都會邀請消防員拍攝月曆，藉此為慈善事業籌集資金。今年的「澳洲消防員月曆」如期登場，共有6款不同主題，其中4款帶有消防員與可愛動物的合影。由於月曆在北美擁有大量粉絲，今年還納入了兩名美國消防員和一名加拿大消防員。
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