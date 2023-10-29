太陽能車技術較勁 比利時魯汶大學勝

澳洲3000公里賽道 穿越沙漠挑戰滿途 有效利用太陽能是當今能源領域熱門研究項目之一，澳洲一項比賽近日邀請世界各地的工程師團隊開發並駕駛太陽能汽車，從澳洲北部的達爾文到南部的阿德萊德，縱貫南北約3,000公里，期間還需穿越高溫沙漠等殘酷環境，藉此考驗選手們的創造力，最終比利時魯汶大學以34小時4分鐘的成績奪得冠軍。

比賽名為普利司通世界太陽能車挑戰賽，每兩年都會舉辦一次，2021年曾因疫情暫停。參賽汽車長度不能超過5米，寬度不能超過2.2米。由於路途遙遠且比賽時間跨度大，選手們不僅需要自給自足，晚上還要沿着路線露營。另外，為賽車提供動力的太陽能電池陣列面積不得超過4平方米，意味每一點陽光都至關重要。

車頂翼片穩定車身 談及今次奪冠原因，魯汶大學認為部分歸功於賽車頂部的獨特翼片，它有效幫助賽車在面對沿賽道增強的側風時保持穩定。車隊經理韋爾蘭當（Cedric Verlinden）表示，團隊必須提前預見到許多因素，包括沿途發生叢林大火，雲層和天氣不斷變化等，但團隊能夠堅持自己的策略，確保率先衝過終點線。

至於亞軍與季軍則由兩支來自荷蘭的團隊摘得，曾在2009年和2011年連續兩屆奪冠的日本東海大學今次僅獲得第5名。車隊領頭人、東海大學研究生院二年級學生宇都一朗表示，團隊耗時4年開發太陽能汽車，原本以為造出了能取勝的汽車，再次感受到賽事的嚴酷。本報綜合報道