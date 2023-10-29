白宮：俄羅斯處決前線抗命士兵
【本報綜合報道】美國白宮官員上周四指，可靠情報顯示俄軍處決在烏克蘭戰場拒絕服從命令的士兵。俄羅斯克里姆林宮、國防部及駐美國大使館均沒有回應。
白宮國家安全委員會發言人柯比表示，情報指出俄軍指揮官曾公開威脅，如果士兵試圖從烏軍炮火中撤退，將處決整支部隊。柯比指出，雖然俄羅斯擁有比烏克蘭更大規模的軍隊，但俄軍動員部隊仍然訓練及裝備不足，並毫無準備。他續稱，俄軍似乎使用人海戰術，在沒有適當裝備、領導及資源支援的情況下，把大量缺乏訓練的士兵直接投入戰鬥。惟柯比強調，俄羅斯總統普京並沒有放棄佔領整個烏克蘭的願望，呼籲美國國會盡快批准援助烏克蘭資金。
英指朝彈藥運抵俄倉庫
英國國防部稱，雖然俄羅斯官方否認報道，但幾乎肯定北韓彈藥已運抵俄羅斯西部彈藥庫，支援俄羅斯在烏克蘭的軍事行動。如果北韓繼續以目前進度運送軍事物資，將與伊朗及白羅斯一起成為俄羅斯的重要武器供應國之一。雖然目前還不清楚俄羅斯同意向北韓提供甚麼，但可能包括經濟補償、軍事技術及太空技術合作等。
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