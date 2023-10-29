白宮：俄羅斯處決前線抗命士兵

白宮國家安全委員會發言人柯比表示，情報指出俄軍指揮官曾公開威脅，如果士兵試圖從烏軍炮火中撤退，將處決整支部隊。柯比指出，雖然俄羅斯擁有比烏克蘭更大規模的軍隊，但俄軍動員部隊仍然訓練及裝備不足，並毫無準備。他續稱，俄軍似乎使用人海戰術，在沒有適當裝備、領導及資源支援的情況下，把大量缺乏訓練的士兵直接投入戰鬥。惟柯比強調，俄羅斯總統普京並沒有放棄佔領整個烏克蘭的願望，呼籲美國國會盡快批准援助烏克蘭資金。