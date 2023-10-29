美轟炸機軍演 飛越羅馬尼亞

阿夫扎洛夫

【本報綜合報道】美國目前在英國部署一批超音速轟炸機，並多次與北約國家的戰機實施演習，其中上周四飛至東歐地區，一度飛越接近黑海的羅馬尼亞空軍基地。

美國空軍上周五表示，正在英國費爾福德空軍基地部署的B1B超音速轟炸機，前一天與北約國家捷克及匈牙利的JAS39戰機合作，執行轟炸機特遣隊任務，同時飛越羅馬尼亞米哈伊‧康斯坦蒂內斯庫空軍基地，上址接近該國黑海海岸。與此同時，英國國防部上周五發表情報評估，表示俄羅斯重型轟炸機已經超過一個月，未有使用空射巡航導彈攻擊烏克蘭，相信俄方減少行動次數，是為了補充相關彈藥庫存。

俄任命新空天軍總司令 另外，俄羅斯國防部上周五確認，空天軍總參謀長阿夫扎洛夫（Viktor Afzalov）獲任命為空天軍總司令，接替今年8月被革職的蘇洛維金。蘇洛維金曾經短暫領導俄軍在烏克蘭行動，惟自瓦格納集團僱傭兵武裝叛亂失敗後未公開露面，美國情報部門認為他對叛亂事先知情。蘇洛維金上月作為俄方代表團成員訪問阿爾及利亞。