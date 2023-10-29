天主教神職教友狎童醜聞 西班牙料涉44萬受害人

面對外界壓力，西班牙國會去年3月首度批准，針對國內天主教神職人員涉嫌性侵兒童指控成立獨立調查委員會，相關調查報告前天出爐，估計全國自1940年起約有44萬名兒童曾遭神職人員及教友等性侵。當地明天將召開主教會議，審視報告內容。

訪問8000人 涵蓋1940年起 由於得到國會授意，西班牙申訴專員自去年起調查國內天主教神職人員涉嫌性侵兒童指控，包括透過電話及網上訪問8,000人。約1.13%受訪者透露曾在孩童時期遭到神父、教友或宗教學校教師性侵，當中0.6%受訪者明確指出施虐者正是神職人員。

報告籲賠償 首相指里程碑 該份長達近800頁報告推測，由於西班牙約有3,900萬人口，若按上述受害者比例估算，全國恐怕多達44萬人曾在年幼期間遭到神職人員或教友等人性侵，即使只計算施虐神職人員佔比，受害人數也多達23.4萬人。此外，它亦呼籲設立國家賠償基金，賠償受害者損失。

除了訪問民眾，申訴專員亦就487宗相關案件展開為期年半獨立調查。前教育局局長、監察員加維隆多（Angel Gabilondo）批評，當地天主教教會即使沒有否認神職人員曾性侵兒童，甚至採取措施應對神父性侵及試圖掩蓋醜聞等，往往只會淡化問題，做得仍然不夠。

看守首相桑切斯前天形容，該份報告是當地民主里程碑，會研究報告及其建議，藉此採取行動。他承認大眾多年均知道有關問題，卻一直無人談及。

西班牙天主教教會多年來拒絕自行調查神職人員涉嫌性侵兒童事件，同時拒絕參與任何湘關獨立調查。直至2022年2月，它委託一間私人律師行審視歷來與神職人員及教師等人有關性侵兒童指控，另於本年6月承認發現927宗虐待兒童案件，已就相關問題啟動應對規程，同時在教區內成立保護兒童辦公室。本報綜合報道