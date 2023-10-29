中美往返客機增至每周70班

【本報綜合報道】美國運輸部上周五發布最新指令，對2020年6月的原指令進行第6次調整。指令稱自11月9日起，允許中國航司將中美往返航班數量從每周24班增至每周35班。按照航權對等原則，美國航司每周執行的中美往返航班也將隨之增至35班。擴容後，中國航司、美國航司每周營運的中美往返客運航班，合計將達70班。

下月9日生效 今年8月，美國運輸部發布指令，允許中國航司分兩個階段增加中美往返航班量。惟最新增加的11個中美往返航班具體如何分配是未知數。在新冠疫情爆發前，執飛中美航線的中國航司包括中國國航、首都航空、南方航空、東方航空、海南航空、四川航空、廈門航空。

現時，內地僅有國航、東航、南航、廈航營運中美往返客運航班。11月9日前，中國的航空公司將向美國運輸部提交具體的航班申請計劃，待中國、美國兩方的監管機構批准後方可執行。美國運輸部最新指令中還提到，將繼續與中國民航局進行富有成效的對話，以促進中美航空服務市場逐步地、更廣泛地重新開放。