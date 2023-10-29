拜登接見王毅 稱中美需盡責管理競爭

【本報綜合報道】美國總統拜登上周五在白宮接見中國外交部長王毅時，強調美中兩國需要負責任地管理競爭關係，並維持開放的溝通管道，亦必須共同應對全球挑戰。王毅過去兩天與美國國務卿布林肯舉行兩輪會談，雙方同意為實現兩國元首在加州三藩市會晤而努力；他亦同時強調，中美關係面臨的最大挑戰也是「台獨」。

白宮國家安全委員會發言人柯比上周五表示，拜登與王毅的會晤歷時約一小時，白宮國家安全顧問沙利文及布林肯亦有出席。王毅表示，此次訪問美國的目的是與美方溝通，推動中美關係止跌企穩，盡快回到健康穩定發展軌道；又重申一個中國原則和中美三個聯合公報是兩國關係最重要的政治基礎，必須排除干擾及實際維護，中方重視美方穩定和改善對華關係。拜登向王毅闡述重視對華關係的立場，表示美方願同中方保持溝通；他亦對中國國務院前總理李克強上周五因病逝世表示哀悼。

另與布林肯及沙利文對話 王毅與布林肯上周四起一連兩天舉行會談，王毅指中美關係處於關鍵十字路口，兩國面臨各自發展任務和共同問題挑戰，但中美共同利益大於分歧矛盾，各自取得成功對彼此是機會而非挑戰，大國相處之道應是對話合作而非零和博弈。他強調雙方要客觀認識對方戰略意圖，正確看待中美交往中的競爭因素，釐清國家安全概念。

布林肯指美中近期保持交往與互動，進行坦率、建設性溝通，取得積極成效。美方希望兩國關係穩定、永續，願與中方探討在需要合作的領域開展合作，籌備好美中下階段高層交往。雙方近日將舉行中美海洋事務磋商、中美軍控和防擴散磋商、中美外交政策磋商、中美殘疾人士事務協調會並探討簽署殘疾人士合作諒解備忘錄。

王指台獨最威脅台海和平 此外，王毅上周五與沙利文就中美關係、兩國高層交往及共同關心的國際地區問題，進行實質、建設性戰略溝通。王毅表示，台灣海峽和平穩定面臨的最大威脅是「台獨」，中美關係面臨的最大挑戰亦是如此，必須堅決加以反對，並體現在具體政策和行動上。他闡述中方在南海問題上的嚴格立場，雙方同意繼續保持策略溝通。