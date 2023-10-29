分析指是政治核彈 拉攏鷹派支持

【本報綜合報道】美國國防部研製B61-13型新一代重力核彈，分析認為背後的軍事理由難以成立，軍方已經及即將擁有性能相近的武器；更明顯的動機是說服國會國防鷹派議員，同意把該款「政治核彈」取代爆炸當量120萬噸的B83-1型重力核彈。

將擁有性能相近武器 根據美國去年發表的核態勢檢討報告，拜登政府其中一項確保威懾力量穩定的措施，是把B83-1型重力核彈退役。奧巴馬政府一早計劃利用B61-12型重力核彈取代它，但特朗普政府決定維持該款百萬噸級爆炸當量核彈。拜登政府的決定得不到眾議院共和黨人認同，他們堅持保留B83-1型重力核彈。美國科學家聯盟指出，維持高爆炸當量的核彈將增加開支，延壽計劃影響國家核安全局其他更重要的核武項目。

美國科學家聯盟認為，B61-13型重力核彈可能是拜登政府決定讓步的產物，它既保留B61-7型重力核彈的爆炸當量，但同時採用現代化的設計，使維護更易及更便宜，令共和黨同意讓B83-1型重力核彈退役。美國對上一款被政治化的核武是W76-2型低爆炸當量核彈，由俄亥俄級戰略核潛艇的三叉戟二型D5潛射彈道導彈2019年起使用。