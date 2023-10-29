美國研製新核彈

B61-13爆炸當量達36萬噸 針對大範圍目標 美國國防部上周五宣布，基於正在改變的安全環境、潛在對手持續增加的威脅，決定研製新一代重力核彈，使之具備可靠的威懾力量及必要時回應戰略攻擊。新核彈的最大爆炸當量36萬噸，聲稱為對付特定堅固及大範圍軍事目標提供額外動武選項；五角大樓同時繼續研發另一款核彈，專門打擊深藏地底目標。

美國國防部表示，最新研發的重力核彈屬於B61型系列，型號是B61-13，目前有待國會授權及撥款，能源部轄下部門國家核安全局將負責生產工作。負責太空政策的助理國防部長普拉姆表示，美國有責任繼續評估及引進相關能力，使之可以有效地發揮威懾、回應戰略攻擊讓盟友安心。他聲稱B61-13型重力核彈有助管理高度動態的安全環境所帶來之挑戰，但不會增加美方核武庫存的整體數量。

另續研發核武攻擊地底目標 普拉姆強調，經過數個月的審視及考慮才作出今次決定，並非回應任何特定的當今局勢。他指將利用現有B61-12型重力核彈生產能力，協助研製B61-13型，前者的現代化安全、保密、精確特點將套用在後者；新核彈也將取代部分B61-7型。此外，五角大樓續據核態勢檢討報告，完成及執行全面的戰略，打擊堅固及深藏地底的目標，這意味可能研製取代「鑽地核彈」B61-11型的另一款重力核彈。

美國科學家聯盟表示，B61-13型重力核彈並非百分百全新研製，它使用B61-7型的彈頭，以及類似B61-12型的全新安全及使用控制裝置提升精確度；投射平台是未來服役的美國B21隱形戰略轟炸機，B2隱形戰略轟炸機可能在退役前使用它，但不配備在可以投射常規武器及核武的戰機。B61-13型重力核彈爆炸當量介乎1萬噸至36萬噸，較其旨在補充、將減少生產數量的B61-12型，最大爆炸當量5萬噸高得多。

此外，B61-13型重力核彈將與B61-12型一樣，均具備有限度的穿透地面能力，但基於更高的爆炸當量及精確度設計，美國科學家聯盟認為它打擊地底目標時，產生的威力等同使用地面引爆、爆炸當量逾100萬噸的核彈，例如爆炸當量120萬噸的B83-1型。美國目前現役的重力核彈型號是B61-3、B61-4、B61-7、B61-11、B83-1，總數488枚；最新型號B61-12去年開始全規模生產階段，並正在列入美國核武庫存。

指華大量建洲際導彈發射井 值得留意的是，美國國防部在最近發表的中國軍力報告，介紹解放軍健全及先進的地下設施，用於隱藏及保護軍事部隊，包括指揮及控制、大殺傷力武器、後勤、導彈、海陸空部隊；又基於戰略威懾為核武部隊建造地下設施，目的是在敵方先發制人核打擊中生存，並建造大量加固的洲際彈道導彈發射井。除了中國外，擁有核武的俄羅斯及北韓，以及否認研發核武的伊朗，近年加強建設深藏地底的軍事設施。本報綜合報道

美國B61-12型核彈已經進入全規模生產階段。 美國國防部指中國建設大量洲際彈道導彈發射井。 美國重力核彈系列