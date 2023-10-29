艾森豪威爾號入地中海 美在該區部署兩航母打擊群

【本報綜合報道】美國因應以巴衝突而增兵中東地區，艾森豪威爾號航空母艦打擊群上周六通過分隔歐洲大陸及非洲大陸的直布羅陀海峽，由東大西洋駛入西地中海，意味美方現時在地中海部署兩個航空母艦打擊群；兩艘搭載海軍陸戰隊的兩棲艦艇同時駛離亞丁灣，在一艘神盾驅逐艦護航下向北駛往紅海，進一步接近以色列。

實時船舶動態數據顯示，由航空母艦艾森豪威爾號、神盾驅逐艦梅森號與格雷夫利號組成的打擊群，當地時間上周六早上穿越直布羅陀海峽進入西地中海。根據國防部長奧斯汀的最新指示，本月中從美國東岸基地啟航的艾森豪威爾號航空母艦打擊群，不再按照原先計劃駐留東地中海，與目前在該海域戒備的福特號航空母艦打擊群聯合行動，而是經埃及蘇彝士運河進入紅海，即是中央司令部管轄的中東地區。

兩艦奔赴紅海 與此同時，原本在波斯灣活動的兩棲攻擊艦巴丹號與船塢登陸艦卡特‧霍爾號，衞星圖像拍到它們上周五從亞丁灣北上前往紅海，未知會否穿越蘇彝士運河進入東地中海，抑或留守西奈半島附近紅海海域戒備。值得留意的是，衞星圖像顯示至少有一艘神盾驅逐艦陪同巴丹號與卡特‧霍爾號駛入紅海，可能是托馬斯‧哈德納號或卡尼號，相信是加強防空力量，應對也門叛軍青年運動的巡航導彈及無人機威脅。

美國目前仍然有兩艘神盾驅逐艦在波斯灣戒備，分別是麥克福爾號及斯特蒂姆號，五角大樓發布的照片顯示前者上周二在該海域巡航；根據實時船舶動態數據，後者上周四停靠阿聯酋杰貝阿里港。至於外界近期關注、也在中東地區活動的中國海軍第44批護航編隊，上周二已經由科威特轉抵卡塔爾首都多哈展開為期5天的訪問。