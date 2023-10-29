哈馬斯被指匿醫院地底 平民作肉盾

【本報綜合報道】國際輿論指摘以色列國防軍濫炸巴勒斯坦加薩地帶，造成嚴重平民傷亡、摧毀大量醫療設施。以色列國防軍上周五展示多項證據，宣稱巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的指揮和控制中心建在醫院的地底，更利用醫院的平民作人盾。

以色列國防軍展示的證據，包括衞星相、錄音，還製作概念影片模擬哈馬斯在醫院地底的指揮網絡。加薩城最大醫院希法醫院有多個哈馬斯地下建築群，指揮官在該處指示針對以色列的攻擊，情報顯示醫院外有數條隧道可通往地下指揮所，不用進入醫院。醫院其中一個病房亦有一個出入口，可進入地下建築。在本月7日突襲以色列後，數百名哈馬斯分子逃到醫院地底匿藏，醫院有1,500張病床、約4,000名職員，「恐怖分子以此成人盾，在醫院自由活動」。

以軍指掠奪燃料 以色列國防軍亦指控哈馬斯偷取加薩地帶平民的燃料，希法醫院有燃料；錄音聲稱哈馬斯控制醫院的燃料，有人可以帶上燃料容器並加滿，哈馬斯目前有約100萬公升燃油。哈馬斯反斥以軍指控毫無根據，編造指控為針對巴人發動新一輪大屠殺鋪平道路，又指因為以色列狂轟濫炸，現時有4萬人在希法醫院避難。