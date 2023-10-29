以軍高層敲定全面進攻 總理拒簽

內塔尼亞胡

【本報綜合報道】以色列國防軍全面進攻加薩地帶遲遲未成事，美國傳媒上周五報道，以軍領導層敲定入侵計劃，但總理內塔尼亞胡拒絕簽署，部分原因是他希望先獲戰時內閣成員一致同意；公眾對其領導力信心下降，他擔心行動失敗會受指摘。

防長未列救人質為目標 內塔尼亞胡上周三晚間講話表明，戰爭目標是消滅巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯和解救人質。惟國防部長加蘭特翌日未把解救人質列為以方軍事目標之一，軍方內部認為解救人質需要與哈馬斯領導層談判和妥協，難以與消滅哈馬斯平衡。知情人士稱，公務員禁止軍人帶錄音設備進入內閣會議，可能限制戰後國家調查證據數量。

以色列政軍領袖擔心，全面進攻加薩後將陷巷戰，難應對藏匿地道的數千名武裝分子；又憂慮與哈馬斯結盟的黎巴嫩真主黨，將向以色列城市發射遠程導彈，引發更廣泛衝突，以及一旦以色列攻佔加薩地帶後由誰負責治理。官員爭論入侵行動應以一次大規模行動進行，抑或分為多次小規模行動，每次只針對一小部分。