美以反對下 聯大通過無約束力決議籲停火

【本報綜合報道】聯合國大會緊急特別會議上周五通過無約束力決議，呼籲立即在加薩地帶實施人道停火，這是以巴本月7日開戰以來，聯合國首份涉及以巴的決議。以色列、美國等14國反對決議，以方表明不會停止軍事行動，直至擊潰巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯和所有人質獲救為止，更批評聯合國不再具有合法性。

決議由約旦等逾48個國家草擬，除了要求立即人道停火，所有參與方應該立即履行國際法責任保護平民、學校、醫院等，並讓必需品和人道主義工作者進入加薩地帶。決議同時敦促以色列撤銷針對加薩地帶北部的南移撤離令，堅決反對任何強制轉移巴勒斯坦平民的企圖，緊急設立保護巴人機制。決議還提到防止局勢進一步升級的重要性，所有涉事方應展示最大程度克制。

在193個成員國中，120個投贊成票，14票反對，45票棄權，贊成票達到三分之二多數，決議草案獲得通過。以色列駐聯合國大使埃爾丹形容，這將是惡名昭彰的一天，摧毀哈馬斯的唯一方法是從「地下恐怖城」把他們連根拔起。美國駐聯合國大使托馬斯—格林菲爾德批評，決議無提及哈馬斯是離譜，不利「兩國方案」，對以色列人和巴人來說是危險時刻。

此前，加拿大曾經對決議提出修訂，要求譴責哈馬斯發動恐怖襲擊，並立即釋放所有人質。修訂獲美國支持，但在88票贊成，55票反對，23票棄權下，因未獲三分二多數同意門檻而遭否決。

華副代表盼國際法院介入 另一方面，中國常駐聯合國副代表耿爽上周五在安理會國際法院院長通報會表示，各方應該始終堅持以《聯合國憲章》為根本遵循，捍衞主權平等、不干涉內政，用和平方式解決國際爭端。中方期待國際法院全面考察有關法律問題，在充分慮及各方意見的基礎上發表諮詢意見，為聯合國處理有關問題提供法律指引。