以軍地面行動擴大 增空襲加薩地帶 鋪路正式開打

以色列上周五加強對巴勒斯坦加薩地帶的軍事行動，兵分陸空兩路展開密集猛烈的攻勢，為即將展開的正式地面戰消滅回教激進組織哈馬斯鋪路。以色列國防部長加蘭特上周六聲言戰爭已經進入新階段，並將持續直至另行通知；軍方將對下一步計劃展開評估，可能進一步擴大地面行動、暫停突擊或改變策略。

以色列最新一輪軍事行動上周五入夜後展開，除了繼續派出戰機空襲外，亦再度出動地面部隊進入加薩地帶，這次仍然是有限度但規模比之前擴大的地面行動，持續至上周六早上。以色列國防軍宣稱沒有人員傷亡，由步兵、主戰坦克、戰鬥工程部隊組成的地面部隊，上周六早上仍然在加薩地帶，比之前的地面行動更深入哈馬斯的領土。哈馬斯聲稱利用反坦克導彈及迫擊炮擊退入侵的以軍，令敵人出現傷亡。

以色列國防軍公布，上周五及上周六空襲加薩地帶北部地區，擊中逾150個哈馬斯地下隧道及地下掩體目標；又擊殺多名哈馬斯成員，包括負責操作無人機、滑翔傘、空中探測系統、防空設施的要員，以及海軍部隊指揮官。以色列國防軍上周六宣布，將容許更多食物、食水、醫療用品從埃及運入加薩地帶南部地區，希望令更多巴勒斯坦人由北向南撤離。哈馬斯指以色列持續轟炸，加薩地帶互聯網服務中斷。

伊朗指黎巴嫩武裝將扣扳機 伊朗外交部長阿卜杜拉希揚上周五再次警告，效忠伊朗的黎巴嫩和巴勒斯坦武裝分子，準備好在以色列地面進攻加薩地帶時扣動扳機，他們的行動將比外界目睹的更強大和深刻。

他相信當前情況持續下去，加薩地帶和約旦河西岸仍然有婦女、兒童、平民被殺，「那麼一切皆有可能」，武裝分子將自行決定而非按照伊朗的要求。

以色列戰機紅海攔截無人機 正當以色列面對西南方加薩地帶哈馬斯、北方黎巴嫩真主黨這兩條戰線時，靠近以色列邊境的埃及西奈省小鎮塔巴上周五凌晨遭無人機擊中，至少6人受傷。

以軍同日探測到空中威脅，戰機升空並在紅海上空攔截一架無人機，指它明顯飛向以色列。外界關注同為伊朗勢力的也門叛軍青年運動，會否在以色列東南方發動新戰線。

另一方面，美國白宮不願透露以色列有否提前知會美方，將擴大對加薩地帶的地面行動。白宮國家安全委員會發言人柯比上周五表示，不會談論美以雙方之間的對話細節，亦拒絕透露拜登政府是否有信心以色列已經充分考慮地面行動的後果，但指以方必須回應地面行動的合理性和有效性等問題，美方亦一再表明對平民傷亡的擔憂。他又稱，美國已經與以色列就人道停火展開積極對話，爭取釋放更多的人質。本報綜合報道