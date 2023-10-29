$7餐套票吸數千學生 外賣平台疑捲款潛逃

內地近年興起外賣平台，更不時推出優惠吸客。河南省南陽市南迦巴瓦（河南）實業有限公司（下稱南迦巴瓦）旗下輕食外賣平台早前宣稱，每月只需199元（人民幣‧下同，約213港元）即可享用30餐，平均每餐僅6.6元（約7港元），吸引數千名不同省市學生開戶充值，卻傳出「走佬」消息。內媒日前報道，南陽市多個部門已成立工作專班，正調查事件。

內媒發現，南迦巴瓦於2020年8月25日成立，曾在河南南陽、鄭州、四川省成都市及重慶市等地開展輕食業務。正在鄭州市攻讀大學的小陳（化名）去年9月透過大學生代理認識上述輕食外賣平台，迅即被其低廉價格吸引，於是訂下價值199元「普通款」套餐，食物包括糙米、雞胸肉及蔬菜等，而其他同學則訂了300多元（約321港元）「高級款」套餐，可選擇食物油量及選擇水果等。他稱自己帳戶餘款超過1,490元（約1,594港元），當前最關心問題就是能否追回金錢。

申請退款被客服封鎖 與小陳一樣，身處成都的王同學去年6月也被輕食外賣平台套餐價格吸引，於是花了199元購買一個月服務。由於客服告訴快要漲價，她上個學期尾決定一次過充值3個月，直至新學期開學後發現，自己購買套餐不僅沒有加價，更由30餐午餐變成30餐午餐外加30餐晚餐。

套餐變得愈來愈便宜，王同學當時已察覺輕食外賣平台可能存在「走佬」風險，遂要求退款，卻被客服封鎖。她之後到派出所報警，但南迦巴瓦仍為成都提供輕食服務，故其主張詐騙指控沒有成立。直至本年10月5日，南迦巴瓦公司貼出「訂餐小程序服務終止一事」通知，王同學再次報警，最終得悉該公司註冊地為河南南陽，屬地公安局已成立調查工作專班。

涉拖欠工資及貨款 除了消費者受害，南迦巴瓦員工嚴先生坦言剛入職時已懷疑公司存在經營困難問題，現正被拖欠工資。正在重慶經營線下輕食門店的王先生則是合作方之一，不過當南迦巴瓦停止運營後變成受害方，被拖欠近8萬元（約8.56萬港元）貨款。

經內媒查詢，相關工作專班日前僅稱正在調查事件，暫不方便透露具體情況。根據小陳與該工作專班通話錄音，南迦巴瓦部分主要人員已被警方控制，正配合調查；至於受騙數千名大學生資金追討情況，工作專班方面只說：「比較難調查，審計比較費時間，還在等結果。」本報綜合報道