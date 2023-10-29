兩岸國際

民政部長唐登杰任山西書記

內地傳媒昨日報道，中共中央日前決定，民政部黨組書記、部長唐登杰調任山西省委員、常委、書記。現年59歲的唐登杰是江蘇建湖人，是現任的第二十屆中央委員，民政部黨組書記、部長，曾經擔任福建省委副書記，省政府黨組書記、副省長、代省長、省長，國家發展與改革委員會黨組副書記、副主任等職務。
（綜合報道）
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