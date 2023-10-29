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台東南部海域 4.5級有感地震
台灣東南部海域昨日上午10時16分發生黎克特制4.5級有感地震，震源深度26.6公里。據中央氣象署地震報告指，震央位於台東縣政府東南方36.1公里，該縣最大震度3級，屏東縣最大震度二級等。（綜合報道）
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