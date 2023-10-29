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將迎神舟十六號 着陸場演練
神舟十六號乘組航天員景海鵬、朱楊柱、桂海潮，周二將返回內蒙古東風着陸場。着陸場區上周五組織所有搜救力量展開最後一次全系統綜合演練，目前各項準備就緒。另有消息指，3名航天員返回地球後稍事休息，將展開會面交流，有可能下月訪問香港數天，與香港學生及青年交流，但內地官方暫未證實。（綜合報道）
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