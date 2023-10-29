安檢逼飲自攜水 乘客不適索償敗訴

【本報綜合報道】廣東省廣州市男子張×去年12月攜帶瓶裝水進地鐵站時，被安檢人員要求試喝一口，事後身體極度不適。他於是起訴廣州地鐵公司侵權並索償4.81萬元人民幣（約5.14萬港元）。廣州鐵路運輸中級法院上周四裁定事主敗訴。

證據指患腸胃病 法院經審理認為，張×主張身心健康遭受侵害，是被告廣州地鐵的安檢行為導致，應該提供相應的證據予以證明。廣州地鐵在進站處設置安檢，並要求乘客如攜帶液體需通過液體檢測儀或「試喝一口」等檢測，是其作為城市軌道交通經營單位所應當履行的安全保障義務，因此安檢人員要求張×對其攜帶的液體進行檢測，並不存在過錯。

另外，張×提供的檢查報告單、門診病歷等證據表明，其早在2020年底至2022年初就被診斷患有腸胃疾病，並多次檢查就醫；又早在2020年就有失眠症狀，並被診斷患有睡眠障礙。張×主張的醫療費、誤工費、營養費及精神損失費等未能夠提供證據證明。因此，法院認為他的訴請缺乏事實和法律依據，不予支持。