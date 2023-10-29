遊新疆團車禍1死3傷 台助家屬赴陸

【本報綜合報道】台灣一個有22人的旅行團近日在中國大陸新疆旅行發生車禍，造成一人死亡及3人受傷。台灣海基會上周五表示，已經協助家屬前往新疆並向大陸海協會通報，提供必要協助。死者遺體已經當地火化，其餘安全旅客繼續行程。惟新疆與台灣沒有直航班機，機位尚未確認，因此無法確認旅客何時返台。

證件過期 向海基會求助 台灣海基會上周二接獲民眾通知，一個台灣旅行團前一天在新疆發生車禍。全團分搭4輛車，途徑新疆塔縣時其中一輛車發生嚴重車禍，造成一人死亡、一人昏迷和兩人骨折。昏迷旅客已經甦醒，骨折傷者意識清楚並無生命危險。海基會協助其中一位傷者親屬趕往新疆，因其護照、台胞證逾期，因此向海基會求助，上周五下午順利前往，其他傷亡旅客的家屬已經在大陸。

通報亦強調，經台灣交通部觀光署確認後，相關行程是由富邦旅行社的員工自行邀集親友組團赴新疆旅遊，非由該旅行社辦理，並未違反旅行社組團赴陸的禁令，後續如需查核，旅行社將配合辦理。台北市旅行公會理事長駱炫宏上周六表示，該團原計劃周日返台，但因是自由行及事發突然，旅客、死者骨灰和需住院傷者實際回台狀況尚無法確認。