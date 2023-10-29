讓稚兒替病人照X光 醫生停職

【本報綜合報道】四川省廣安市一名女子上周四帶孩子到醫院照X光時，發現操作儀器的人是一名只有5歲、6歲大的小孩。內地傳媒上周五從涉事廣安武勝縣人民醫院獲悉，當地衞健部門已經介入調查，涉事醫生停職受查。

承認不妥 醫院配合調查 網上流傳影片顯示，一名女子質問當值醫生是否承認讓孩子操作X光儀器，為何把自己的工作讓給小孩。她之後再問小孩是否能夠擔任此工作。醫生自知不妥，低聲下氣地連番說「我承認」。

武勝縣衞生健康局上周五通報，證實前一天網上流傳影片指當地某醫院放射科醫生讓其孩子操作X光檢查設備。醫院除了對當值醫生停職處理外，醫院相關責任人配合調查，將根據調查結果並依照相關規定嚴肅處理。

通報指出，周×因連續多日咳嗽和發燒，上周四在母親陪同下到縣民醫院照胸。在X光檢查期間，當值醫生的孩子跟其進入操作室，因觸碰X光儀器操作按鈕，導致胸部X光檢查非正常曝光。當值醫生發現後隨即替周×重拍，醫院就家屬擔心的兩次胸部X光檢查會否對兒童身體造成不良影響，積極溝通解釋說明，家屬給予理解。