闖醫院捅傷15人 負債漢判死

【本報綜合報道】上海市黃浦區一名男子因投資失敗負債纍纍，為報復社會到醫院門診大樓內持刀捅傷15人，被警方當場逮捕。案件上周五在上海市第二中級人民法院一審公開宣判，被告故意殺人罪罪成，判處死刑及剝奪政治權利終身。

隨機刺人 4傷者未成年 法院審理查明，被告侯曉飛去年7月因投資失敗、無力償還巨額債務等原因而對社會心生怨恨，決定以在公共場所持刀捅人的方式報復社會。他持刀衝入上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院門診大樓內隨機傷人，連續捅刺、追砍多名病患、陪同家屬及醫護人員，造成包括4名未成年人在內的6人受重傷，另有9人受輕傷。

法院認為侯曉飛為洩私憤而蓄意報復社會，在公共場所持兇器對多名無辜群眾胸腹等要害部位進行捅刺，其殺人意圖明顯，危害後果嚴重，構成故意殺人罪。法院強調，多名傷者事後無大礙，被告殺人未遂，但其犯罪動機極為卑鄙，犯罪手段極為殘忍，犯罪後果極為嚴重，社會影響極為惡劣且人身危險性極大，應予從嚴懲處，遂作出上述判決。