歡樂谷過山車相撞8傷

疑前車動力不足下滑釀禍 閉園兩天安檢 廣東省深圳市知名主題樂園歡樂谷上周五傍晚發生過山車車卡追撞事故，造成至少8人受傷。園區昨日宣布即日起閉園兩天進行全園安全大檢查。網上流傳影片曝光過山車向後退的畫面，另有片段顯示事後損毀的過山車車卡。

男傷者腦出血插管治療 深圳歡樂谷過山車「雪域雄鷹」當天發生車輛碰撞意外後，多名傷者送往醫院治療，情況平穩，均無生命危險。樂園昨日至周日閉園全面檢查，已經購票的遊客可以通過原購票渠道全額退款。內地傳媒上周六報道，目前有4名傷者在香港大學深圳醫院深切治療部病房留醫，其中一名男傷者腦出血，腦組織挫傷，正在進行插管治療，其餘傷者情況穩定。

斥資2億打造亞洲最高 一名目擊者表示，過山車從高空突然向後退，追到後方車輛，現場一片混亂，當時自己只顧着尖叫，坐在後兩排的遊客都傷得比較重，每一排有3人至4人。另有在場遊客表示，當時進去後被工作人員攔下，看到多輛救護車駛入，懷疑因前車上坡馬力不足而下滑，與後車相撞。

也有不少網民留言，指在港大深圳醫院求醫期間，被告知醫院無法接診，看到有多輛救護車進入醫院，有疑似上述傷者滿頭血漬被推入急診室。事故後，港大深圳醫院指收治過山車事故的多名傷者，由於急症室有多人在搶救，現場掛號等待時間需要大約4小時以上。

內地傳媒根據歡樂谷官網介紹，出事的過山車為花費兩億元人民幣（約2.16億港元）巨資打造，為亞洲至高、至長彈射式的雲霄飛車。歡樂谷上周五深夜通報，事發原因正在調查，「雪域雄鷹」項目目前停止營運。

港入境處未接港人求助 香港入境事務處（入境處）昨天稱獲悉事件後，已透過香港特別行政區政府駐粵經濟貿易辦事處（駐粵辦）了解情況，入境處及駐粵辦至今未有接獲港人求助。入境處會繼續與駐粵辦保持緊密聯繫，密切留意事態發展。

本報綜合報道