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流浪貓去高校宿舍生B
中國重慶市一間高校的何姓女學生照顧校區附近一隻流浪貓約半年之久，或因感受到她的善意，貓咪懷孕後竟主動跑到其宿舍，並趴在她的床鋪下養胎。她近日下課回到宿舍後，看見貓咪在其床上生下7隻幼崽，頓時感到震驚且欣慰，指牠選擇了最安全的地方生產。貓咪和該批幼崽現已被何女室友母親領養。
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