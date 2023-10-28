改造校服剪裁 女生畢業添姿采

校服經常給人一種莊嚴肅穆的感覺，難以與時尚掛上關係。澳洲傳媒昨日報道，南澳省一名時裝設計師早年為中學畢業的女兒改造校服後，便開始改造其他女學生的校服，讓一眾學生能亮麗地出席一年一度的維多利亞港口畢業生節。

艾爾斯（Jacky Ayres）10年前向當時12年級畢業的女兒提出，改造對方及其好友的校服。她把校服剪裁成兩部分，並在設計中加入喱士等其他材料，使衣服變得更合身，又利用發泡顏料在布料上繪畫圖案，改造效果頗佳。

設計師籲保留服裝承傳 自此，這便變成其業務範圍之一，客戶目前主要來自阿德萊德，估計今年有90項相關訂單，每項需耗時約3小時。

艾爾斯表示，為看到學生在慶祝畢業時，穿上她改造的服裝感到高興及興奮。

她指不少學生會向她提出改造意見，比如今年許多人希望校服能分層設計，並帶有褶邊，她亦經常告訴學生可保留改造後的校服，這樣便能租給下一批畢業學生。目前尚未有男學生向她提出改造校服請求，但她相信未來有機會收到類似訂單，並早已想好改造方式。本報綜合報道