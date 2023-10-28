印巴邊境再起衝突 至少5傷

【本報綜合報道】印巴邊境周四爆發新一輪衝突，雙方互相指摘對方開火在先，並稱已作適當反擊。印度高級官員透露，事件造成印度邊境安全部隊一名士兵和4名平民受傷，巴基斯坦未公布任何傷亡情況。

巴媒引述軍方消息報道，事發於旁遮普省錫亞爾科特邊境的扎法瓦爾（Zafarwal），一架印度無人機當晚試圖入侵巴基斯坦領土，由巴軍擊落，印軍隨即向巴基斯坦邊界沿線哨站狂轟，掩蓋入侵未遂事實，網傳影片顯示猛烈開火和炮擊聲。

巴軍指印度無人機試圖入侵 印媒引述高級官員報道，巴基斯坦游騎兵當晚8時無端向印巴邊界沿線5個印度哨站開火。游騎兵更向平民區發射迫擊炮，引起恐慌，巴方高級軍官趕往現場，受傷印度邊境安全部隊下士已送往醫院治療，整晚交火間歇持續。

交火前夕，印度邊境安全部隊和警方周三至周四在查謨與喀什米爾庫普瓦拉縣邊境的庫普瓦拉（Kupwara），擊斃5名試圖越過邊界的巴基斯坦極端組織正義軍恐怖分子，繳獲大量武器彈藥，包括5把步槍。