5級颶風襲墨西哥27死 度假城市重創

【本報綜合報道】5級颶風奧蒂斯周三在墨西哥南部太平洋沿岸登陸，造成了至少27人死亡、4人失蹤，對格雷羅州度假城市阿卡普爾科（Acapulco）造成了嚴重破壞。

多地通訊及供電中斷 奧蒂斯帶來的風雨使街道淹水、住宅和酒店的屋頂被吹走，部分通訊、道路和機場交通也中斷。由於電訊服務和電力供應受影響，官員難以迅速評估風災造成的損失。總統奧夫拉多爾形容，奧蒂斯造成的破壞非常徹底，災區所有電線桿都被吹倒，政府正在努力恢復供電；又形容阿卡普爾科遭受破壞是災難性的。他又對死難者表示哀悼，又稱會展開後續的安置工作。

有報道指，雖然有約1萬名軍人被派到阿卡普爾科救災，但民眾仍對當局感到不滿，因他們缺乏清理街道上大量泥土和塌樹的工具；電力亦不知何時可以恢復。目前未有中國公民在風災中傷亡的報告，中國駐墨西哥大使館提醒中國公民近期前往格雷羅、恰帕斯和瓦哈卡州時應謹慎，密切關注當地天氣狀況，加強安全防範和緊急準備。