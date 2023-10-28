緬因州槍擊案18死 疑兇未落網兩鄰州戒備

美國緬因州路易斯頓周三發生嚴重槍擊案，警方周四確認事件造成至少18人死亡、13人受傷。疑兇截至昨天凌晨仍然在逃，警方以涉嫌8項謀殺罪發出逮捕令，列疑兇為該州頭號通緝犯。緬因州和聯邦超過350名執法人員，周四繼續在案發地點周邊，搜索疑兇可能匿藏建築物。鄰州康涅狄格州和新罕布什爾州警方進入戒備狀態。

執法人員周四搜捕疑兇40歲白人男子卡德（Robert Card），多名執法人員包圍鮑登市一幢住宅，在門外呼籲疑兇投降，但最終未發現其身影。調查人員也在卡德家中發現可疑紙條，正試圖確定文字含義。警方在里斯本遊艇碼頭發現疑犯的白色私家車，內有槍械，未知是否兇槍。憂慮疑兇可能沿河潛逃，美國海岸防衞隊已派偵察機協助搜捕。

先去保齡球場 再去酒吧 警方公布槍擊案詳細時間表，卡德周三晚上6時56分走入保齡球場開槍，當場擊斃7人；晚上7時08分走入一間酒吧，開槍擊斃8人。3人送往醫院治療後死亡，另有13人受傷，其中3人危殆。據傳卡德是陸軍預備役士兵兼槍械教官，美國陸軍發言人杜比周四澄清，卡德並非陸軍槍械教官，也未透過陸軍接受相關訓練。匿名官員透露，兇槍是卡德今年合法購買。

數月前接受精神病治療 一名遇害酒吧經理的父親透露，疑兇過往不時到酒吧消遣，酒吧所有人都認識他。疑兇家人則指，卡德數個月前佩戴大功率助聽器後，開始聽到別人羞辱他的聲音。家人向警方和陸軍預備役基地求助，與卡德一同受訓軍人今年7月報告他行為異常，指揮官同月指示卡德接受精神病治療，卡德兩周後出院。鄰居則稱在案發兩周前見過卡德，他當時表現正常。

路易斯頓是緬因州第二大城市，過往多次獲評為美國最安全城市之一。當地居民在今次槍擊案後人心惶惶，警方敦促居民留在家中，全市市政建築周四關閉，部分道路封鎖，多間學校停課。總統拜登同日宣布白宮和其他聯邦機構下半旗致哀，並呼籲國會盡快通過收緊槍械管制立法，禁止攻擊性武器和大容量彈匣，審查買槍者背景等。

北卡州住宅5人中槍亡 另一邊廂，北卡羅萊納州桑普森縣4男一女，周四凌晨在一幢住宅內集體中槍倒斃。警方確認死者不同族裔，年齡介乎30多歲到80多歲，各人關係未明。報案人聲稱周三晚上11時曾與一名受害者交談，其回家經過住宅時揭發案件。該縣警方尚未鎖定疑犯身份，正與州調查局調查犯罪現場，並跟進案件潛在線索。本報綜合報道